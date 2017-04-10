Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:00, 10 апреля 2017 35
 0    0

Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны

Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны

Фото: Pixabay.com

Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В рязанскую полицию сообщили, что 40-летний рязанец, вероятно, хранит наркотики. Для проверки информации оперативники остановили подозреваемого на улице и нашли у него пакет с 6,7 грамма марихуаны.

Полицейские Касимовского района получили такую же информацию о 37-летнем жителе деревни Лубяники. Ранее мужчину судили на преступления, связанные с наркотиками. Оперативники осмотрели его дом и нашли сверток с 10,4 грамма марихуаны.

В отношении злоумышленников возбудили уголовного дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:00, 10 апреля 2017
Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны
11:14, 10 апреля 2017
Под Рязанью перевернулась «Киа Рио». Фото
10:42, 10 апреля 2017
Появился фоторепортаж с пожара на Интернациональной улице
10:34, 10 апреля 2017
В Рыбном людей эвакуировали из жилых домов из-за бесхозного огнетушителя
10:12, 10 апреля 2017
В Горроще перед пешеходным переходом столкнулись две легковушки. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 6 апреля 2017 26 552
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 25 434
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
13:27, 8 апреля 2017 23 939
На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж 7
10:37, 4 апреля 2017 18 770
Сдали нервы. Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлинике 8
12:09, 30 марта 2017 17 976
Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум