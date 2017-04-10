Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны. Об этом сообщила п
В рязанскую полицию сообщили, что 40-летний рязанец, вероятно, хранит наркотики. Для проверки информации оперативники остановили подозреваемого на улице и нашли у него пакет с 6,7 грамма марихуаны.
Полицейские Касимовского района получили такую же информацию о 37-летнем жителе деревни Лубяники. Ранее мужчину судили на преступления, связанные с наркотиками. Оперативники осмотрели его дом и нашли сверток с 10,4 грамма марихуаны.
В отношении злоумышленников возбудили уголовного дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.