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12:57, 10 апреля 2017 162
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Двоих жителей Скопинского района уличили в краже автомагнитол

Двоих жителей Скопинского района уличили в краже автомагнитол

В поселке Милославское Скопинского района задержали двух мужчин, которых подозревают в краже автомагнитол. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что из двух автомобилей ВАЗ-2109, припаркованных у дома, похитили автомагнитолы и набор ключей.

Приехавшие на вызов оперативники осмотрели место преступления и опросили местных жителей. Оказалось, что накануне вечером около пострадавших машин крутились два местных парня. «Репутация у них была сомнительная — 29-летний мужчина недавно вернулся из мест заключения, где отбывал наказание за разбойное нападение, а 18-летний парень ранее привлекался за кражу», — говорится в сообщении.

Злоумышленников разыскали. «Было заметно, что приятели накануне употребляли спиртное», — отметили полицейские. В ходе осмотра территории вокруг дома одного из подозреваемых оперативники нашли похищенные магнитолы и инструменты. Выяснилось, что они планировали их продать.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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