Двоих жителей Скопинского района уличили в краже автомагнитол

В поселке Милославское Скопинского района задержали двух мужчин, которых подозревают в краже автомагнитол. Об этом сообщила
36-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что из двух автомобилей ВАЗ-2109, припаркованных у дома, похитили автомагнитолы и набор ключей.
Приехавшие на вызов оперативники осмотрели место преступления и опросили местных жителей. Оказалось, что накануне вечером около пострадавших машин крутились два местных парня. «Репутация у них была сомнительная — 29-летний мужчина недавно вернулся из мест заключения, где отбывал наказание за разбойное нападение, а 18-летний парень ранее привлекался за кражу», — говорится в сообщении.
Злоумышленников разыскали. «Было заметно, что приятели накануне употребляли спиртное», — отметили полицейские. В ходе осмотра территории вокруг дома одного из подозреваемых оперативники нашли похищенные магнитолы и инструменты. Выяснилось, что они планировали их продать.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.