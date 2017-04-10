Бесплатные напитки и музыка. В рязанском кафе отметят день рождения рок-н-ролла

В среду, 12 апреля, рязанский джаз-бэнд
12 апреля 1954 года легендарный американский музыкант Билл Хэйли записал хит «Rock Around The Clock». Эта дата стала отправной точкой для нового музыкального направления, которое, охватило весь мир. Рок-н-ролл объединил вокруг себя огромное количество людей разных поколений.
«В этот вечер все пришедшие в кафе „Фонтан“ насладятся поистине первоклассной фирменной музыкой», — отметили организаторы.
Гостям обещают два часа «озорного драйва, оптимизма, музыкального исполнительского мастерства и замечательного вокала».
В своей программе старейшая рязанская группа представляет вокалиста Сергея Гриматина — ведущего на «Радио Россия» и «Радио Маяк». Вокалист не так давно выступает совместно с Feelin’s, но уже завоевал симпатию и расположение рязанской публики.
Отмечается, что приятной изюминкой вечера станут бесплатные напитки для гостей от спонсора вечера «МЕТРО».
Для вас выступят:
- Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
- Сергей Долгишев — саксофон;
- Вячеслав Сергеев — барабаны;
- Константин Панкратов — бас-гитара;
- Сергей Гриматин — вокал.
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало в 20 часов. Места на концерт можно забронировать