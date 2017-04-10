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17:46, 10 апреля 2017 107
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Бесплатные напитки и музыка. В рязанском кафе отметят день рождения рок-н-ролла

Бесплатные напитки и музыка. В рязанском кафе отметят день рождения рок-н-ролла

В среду, 12 апреля, рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин дадут праздничный концерт в кафе «Фонтан». Выступление посветят дню рождения рок-н-ролла.

12 апреля 1954 года легендарный американский музыкант Билл Хэйли записал хит «Rock Around The Clock». Эта дата стала отправной точкой для нового музыкального направления, которое, охватило весь мир. Рок-н-ролл объединил вокруг себя огромное количество людей разных поколений.

«В этот вечер все пришедшие в кафе „Фонтан“ насладятся поистине первоклассной фирменной музыкой», — отметили организаторы.

Гостям обещают два часа «озорного драйва, оптимизма, музыкального исполнительского мастерства и замечательного вокала».

В своей программе старейшая рязанская группа представляет вокалиста Сергея Гриматина — ведущего на «Радио Россия» и «Радио Маяк». Вокалист не так давно выступает совместно с Feelin’s, но уже завоевал симпатию и расположение рязанской публики.

Отмечается, что приятной изюминкой вечера станут бесплатные напитки для гостей от спонсора вечера «МЕТРО».

Для вас выступят:

  • Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
  • Сергей Долгишев — саксофон;
  • Вячеслав Сергеев — барабаны;
  • Константин Панкратов — бас-гитара;
  • Сергей Гриматин — вокал.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.


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