В Рязанской области нашли нефть. Эту информацию подтвердило Минэкономразвития.
Сегодня на специальной пресс-конференции представитель Минэкономразвития сообщил, что на территории села Алеканово вблизи коттеджного поселка «
Специалисты утверждают, что нефть в Рязанской области отличного качества. По их мнению, это будет для России бонусом в намеченных на май переговорах с ОПЕК.
Знатоки нефтяного рынка отмечают, что Рязанскую область ждут крупные инвестиции из Европы: за счет новых поступлений в течение трех лет бюджет региона вырастет в пять раз. Это положительно отразится на благосостоянии каждого рязанца. С 1 апреля, друзья!