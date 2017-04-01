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11:47, 1 апреля 2017 1 380
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В Рязанской области нашли нефть

В Рязанской области нашли нефть

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области нашли нефть. Эту информацию подтвердило Минэкономразвития.

Сегодня на специальной пресс-конференции представитель Минэкономразвития сообщил, что на территории села Алеканово вблизи коттеджного поселка «Ласточка» обнаружили нефть. По самым скромным оценкам, запас сырой нефти в месторождении составляет около 2,8 млрд баррелей.

Специалисты утверждают, что нефть в Рязанской области отличного качества. По их мнению, это будет для России бонусом в намеченных на май переговорах с ОПЕК.

Знатоки нефтяного рынка отмечают, что Рязанскую область ждут крупные инвестиции из Европы: за счет новых поступлений в течение трех лет бюджет региона вырастет в пять раз. Это положительно отразится на благосостоянии каждого рязанца. С 1 апреля, друзья!


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1 день назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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