В Новомичуринске задержали серийного вора. Об этом
В полицию обратилась 57-летняя жительница Новомичуринска. Злоумышленник разбил окно ее дома и похитил бензотриммер. В ходе опроса местных жителей правоохранители узнали, что подобным образом совершили еще две кражи: пострадавшие некоторое время не были дома и не знали о краже.
Вскоре горожане заметили у 38-летнего мужчины бензотриммер. Полицейские выяснили, что он причастен к краже. В его доме также нашли другие похищенные вещи.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.