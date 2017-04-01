Специалисты проверили условия содержания заключенных в скопинской колонии

В четверг, 30 марта, исправительную колонию №5 посетили уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина и председатель Общественной наблюдательной комиссии Виктор Боборыкин. Об этом сообщила
Специалисты совершили обход жилой зоны учреждения: общежитий отрядов, карантинного отделения, столовой, пекарни, храма, медицинской части, а также побывали на швейном производстве.
В ходе визита они проверили медицинское обеспечение и условия содержания заключенных, соблюдение их прав и законных интересов. Особое внимание уделили осужденным инвалидам.
Кроме того, осужденные могли обратиться к проверяющим по личным вопросам.
Фото пресс-службы УФСИН России по Рязанской области