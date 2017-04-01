Рязанскую продукцию представят на ярмарках в Москве

Рязанскую продукцию представят на региональных ярмарках в Москве. Они откроются в субботу, 1 апреля, и продлятся до конца ноября, передает
Свою продукцию представят производители из 30 регионов и двух государств-членов Таможенного союза. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, что оборудованные всем необходимым торговые места производители получат бесплатно.
«Правительство Москвы активно поддерживает российских сельхозпроизводителей, что дает им дополнительный стимул для реализации своей продукции в нашем городе, — заявила Сергунина в пятницу, 31 марта. — Уже с завтрашнего дня на ярмарках можно будет приобрести качественную фермерскую продукцию из 29 российских регионов и 2 государств-членов Таможенного союза».
Регионы могут подавать заявки на участие в течение всего периода работы ярмарок. Рассмотрение заявок и распределение торговых мест проводят ежемесячно. Для размещения региональных ярмарок в 2017 году утверждено 28 площадок, рассчитанных на 1780 торговых мест.
Помимо Рязанской области, в ярмарках будут участвовать Пензенская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Брянская, Воронежская, Астраханская, Нижегородская, Белгородская, Тверская, Псковская, Костромская, Архангельская, Владимирская и Тульская области, Ставропольский и Алтайский края, Удмуртия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Адыгея, а также Армения и Белоруссия.
На региональных ярмарках производители представляют широкий ассортимент товаров (мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская продукция), а также сувениры и изделия народных художественных промыслов.