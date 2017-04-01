Рязанскую «Ночь в библиотеке» посвятят тайнам космоса

В Рязани пройдет «Ночь в библиотеке», посвященная тайнам космоса. Об этом
«Билионочь» организуют в областной библиотеке им. Горького 21 апреля. Гостей ждут многочисленные викторины, интеллектуальные игры, астрономические конкурсы, квесты, косплей-шоу, планетарий, астрономические наблюдения в телескоп, а также экскурсии по звездному небу и городу «Уравнение Циолковского».
Кроме этого, в рамках «Ночи в библиотеке» пройдет конкурс «Космопорт». Все желающие смогут представить макет космического корабля из любой книжной или кинематографической вселенной. Заявки принимают до 20 апреля в библиотеке им. Горького в отделе регистрации и записи читателей.
Телефон для справок: 77-81-55 (Дарья, Оксана).
Подробности можно узнать в