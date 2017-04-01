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9:31, 1 апреля 2017 103
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Рязанскую «Ночь в библиотеке» посвятят тайнам космоса

Рязанскую «Ночь в библиотеке» посвятят тайнам космоса

Фото: Pixabay.com

В Рязани пройдет «Ночь в библиотеке», посвященная тайнам космоса. Об этом сообщил сайт Минкультуры России.

«Билионочь» организуют в областной библиотеке им. Горького 21 апреля. Гостей ждут многочисленные викторины, интеллектуальные игры, астрономические конкурсы, квесты, косплей-шоу, планетарий, астрономические наблюдения в телескоп, а также экскурсии по звездному небу и городу «Уравнение Циолковского».

Кроме этого, в рамках «Ночи в библиотеке» пройдет конкурс «Космопорт». Все желающие смогут представить макет космического корабля из любой книжной или кинематографической вселенной. Заявки принимают до 20 апреля в библиотеке им. Горького в отделе регистрации и записи читателей.

Телефон для справок: 77-81-55 (Дарья, Оксана).

Подробности можно узнать в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

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