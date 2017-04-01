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16:36, 1 апреля 2017 296
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На первом общегородском субботнике собрали 20 тонн мусора. Фото 1

На первом общегородском субботнике собрали 20 тонн мусора. Фото

Фото: Администрация Рязани

На первом общегородском субботнике, который прошел в Рязани 1 апреля, собрали20 тонн мусора. Привести улицы и зеленые зоны города в порядок вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации города и волонтеры, сообщили на сайте горадминистрации.

В частности, работы организовали на улицах Ситниковская, Есенина, на отдельных участках бульвара Победы на Московском шоссе, в лесопарке, в Торговом городке, а также зеленых зонах на Куйбышевском шоссе, на Скорбященском мемориальном комплексе, и Молодежном сквере на улице Горького.

Участники субботника были заняты в работах по опиловке деревьев, уборке прилотковой части дорог, покраске дорожных ограждений, сборе мусора.

Следующий общегородской субботник пройдет в Рязани в субботу, 8 апреля.


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