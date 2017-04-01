На первом общегородском субботнике собрали 20 тонн мусора. Фото

На первом общегородском субботнике, который прошел в Рязани 1 апреля, собрали20 тонн мусора. Привести улицы и зеленые зоны города в порядок вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации города и волонтеры, сообщили на
В частности, работы организовали на улицах Ситниковская, Есенина, на отдельных участках бульвара Победы на Московском шоссе, в лесопарке, в Торговом городке, а также зеленых зонах на Куйбышевском шоссе, на Скорбященском мемориальном комплексе, и Молодежном сквере на улице Горького.
Участники субботника были заняты в работах по опиловке деревьев, уборке прилотковой части дорог, покраске дорожных ограждений, сборе мусора.
Следующий общегородской субботник пройдет в Рязани в субботу, 8 апреля.