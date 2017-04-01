Командиры ВДВ пройдут углубленный курс изучения иностранных языков

Сто командиров подразделений Воздушно-десантных войск России пройдут углубленный курс изучения иностранных языков. Занятия будут проходить на базах Рязанского военного училища им. Маргелова, Лингвистического центра Минобороны РФ, Военного университета и Общевойсковой академии. Об этом сообщил
Занятия проведут с командирами, подразделения которых дислоцируются в городах Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Ульяновск, Камышин (Краснодарский край), Улан-Удэ (Бурятия), и Уссурийск (Приморский край). Длительность курсов составит от одного до десяти месяцев: она зависит от первоначальной подготовки и знания языков каждым офицером-десантником.