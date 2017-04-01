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11:52, 1 апреля 2017 1 094
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Автоинспекторы пресекли незаконную парковку у ТРЦ «Глобус». Фото

Автоинспекторы пресекли незаконную парковку у ТРЦ «Глобус». Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Автоинспекторы пресекли незаконную парковку на местах для инвалидов у ТРЦ «Глобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Они выявили нарушителей, занявших места, которые специально оборудованы для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями.

Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.19 КоАП РФ. Их автомобили эвакуировали с места незаконной парковки.

Госавтоинспекция напоминает, что на местах для инвалидов могут парковаться граждане с ограниченными возможностями, имеющие первую или второй группу инвалидности, водители, перевозящие инвалидов, содержащие их на иждивении, а также люди, которые воспитывают в семье ребенка-инвалида.

Фото сайта регионального УМВД


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