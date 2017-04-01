Автоинспекторы пресекли незаконную парковку у ТРЦ «Глобус». Фото

Автоинспекторы пресекли незаконную парковку на местах для инвалидов у ТРЦ «Глобус». Об этом
Рязанские инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Они выявили нарушителей, занявших места, которые специально оборудованы для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями.
Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.19 КоАП РФ. Их автомобили эвакуировали с места незаконной парковки.
Госавтоинспекция напоминает, что на местах для инвалидов могут парковаться граждане с ограниченными возможностями, имеющие первую или второй группу инвалидности, водители, перевозящие инвалидов, содержащие их на иждивении, а также люди, которые воспитывают в семье ребенка-инвалида.
Фото сайта регионального УМВД