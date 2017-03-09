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13:20, 9 марта 2017 692
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Жену Караченцова лишили водительских прав за пьяную езду

Жену Караченцова лишили водительских прав за пьяную езду

Мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил на полтора года водительских прав супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину, а также оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения, передает ТАСС.

Напомним, ранее автомобиль, в котором находился Николай Караченцов, попал в ДТП в Подмосковье. Машиной управляла супруга актера Людмила Поргина. Актера госпитализировали в НИИ имени Склифософского. Врачи предположили у актера сотрясение мозга. Впоследствии диагноз не подтвердился, Караченцова выписали из больницы 3 марта. Экспертиза показала, что в момент аварии Людмила Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения.


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