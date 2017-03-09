Жену Караченцова лишили водительских прав за пьяную езду

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Мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил на полтора года водительских прав супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину, а также оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения, передает ТАСС.
Напомним, ранее автомобиль, в котором находился Николай Караченцов, попал в ДТП в Подмосковье. Машиной управляла супруга актера Людмила Поргина. Актера госпитализировали в НИИ имени Склифософского. Врачи предположили у актера сотрясение мозга. Впоследствии диагноз не подтвердился, Караченцова выписали из больницы 3 марта. Экспертиза показала, что в момент аварии Людмила Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения.