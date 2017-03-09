В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки. Об этом сообщили в Скопинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Рязанской области.
Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание, во вторник, 7 марта.
В пятницу, 3 марта, 41-летний местный житель распивал спиртное в компании собутыльников. В процессе возникла ссора, в результате которой мужчину несколько раз ударили по лицу. После этого он продолжил выпивать и лишь по пути домой почувствовал себя плохо.
Его доставили в местную ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой. В среду, 8 марта, в полицию с повинной пришел 30-летний мужчина и рассказал о произошедшем.
По данному факту Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).