Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:24, 9 марта 2017 701
 0    0

В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки

В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки

Фото: Pixabay.com

В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки. Об этом сообщили в Скопинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание, во вторник, 7 марта.

В пятницу, 3 марта, 41-летний местный житель распивал спиртное в компании собутыльников. В процессе возникла ссора, в результате которой мужчину несколько раз ударили по лицу. После этого он продолжил выпивать и лишь по пути домой почувствовал себя плохо.

Его доставили в местную ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой. В среду, 8 марта, в полицию с повинной пришел 30-летний мужчина и рассказал о произошедшем.

По данному факту Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:43, 9 марта 2017
В Дягилеве мужчина скончался возле магазина
17:24, 9 марта 2017
В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки
17:18, 9 марта 2017
В Рязанской области трактор въехал в «Ауди»
17:16, 9 марта 2017
В Ермиши вандалы испортили историческое здание
15:03, 9 марта 2017
Рязанский подросток научил мать продавать наркотики через интернет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 42 093
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 38 521
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 328
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 27 462
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 252
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум