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17:59, 9 марта 2017 534
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В Рязани решили запретить грязные и электронные вывески

В Рязани решили запретить грязные и электронные вывески

Фото: Pixabay.com

В Рязани решили запретить вывески в виде бегущих строк и других электронных панелей. Проект соответствующих изменений в городские правила благоустройства разработала мэрия. Согласно ему, одна организация будет иметь право только на одну информационную конструкцию, остальные признают рекламными.

Предложенная редакция также не разрешает эксплуатацию поврежденных и грязных вывесок, установку конструкций на балконах, перпендикулярно стене, ближе десяти метров к мемориальным доскам. Вывески не смогут выступать больше чем на 30 сантиметров, перекрывать ценные архитектурно-художественные элементы и таблички с адресами, мешать очистке крыш и тротуаров, а также «перегружать визуальное восприятие архитектуры зданий». Вне закона окажутся вывески из ткани и других мягких материалов.

Согласно проекту, вывески «необходимо» делать из качественных долговечных материалов и с «высоким уровнем художественного и технического исполнения». На центральных улицах рекомендуют использовать объемные световые буквы и знаки. Верхний край должен быть не выше второго этажа. Утвердить изменения должна городская дума.


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