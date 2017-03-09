Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:40, 9 марта 2017 625
 0    0

В аварии под Рязанью пострадало несколько человек

В аварии под Рязанью пострадало несколько человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В аварии под Рязанью пострадало несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Столкнулись два легковых и один грузовой автомобили.

Напомним, авария произошла в четверг, 9 марта, около поселка Реткино. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 19:00. На ликвидацию последствий выехал один пожарный автомобиль и трое спасателей.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:40, 9 марта 2017
В аварии под Рязанью пострадало несколько человек
19:30, 9 марта 2017
Под Рязанью произошло серьезное ДТП
17:43, 9 марта 2017
В Дягилеве мужчина скончался возле магазина
17:24, 9 марта 2017
В ряжской больнице мужчина скончался после пьяной драки
17:18, 9 марта 2017
В Рязанской области трактор въехал в «Ауди»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 42 540
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 38 528
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:14, 27 февраля 2017 34 370
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 27 792
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
8:17, 25 февраля 2017 16 271
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум