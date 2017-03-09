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21:27, 9 марта 2017 331
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Травившую сыновей крысиным ядом женщину осудят на Урале

Травившую сыновей крысиным ядом женщину осудят на Урале

Фото: Pixabay.com

Травившую детей крысиным ядом женщину осудят на Урале. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает ТАСС.

По версии следствия, с августа 2005 года по апрель 2006 года женщина умышленно давала своему младенцу препараты антикоагулянтного действия. Она знала, что вещество смертельно и что его трудно обнаружить при диагностике. В апреле 2006 года ребенок скончался.

С ноября 2012 года по апрель 2015 года женщина давала такие же препараты своему второму сыну, после чего в апреле 2015 года он умер в больнице.

В декабре 2015 года врачи обнаружили в организме третьего сына женщины следы яда и успели его спасти. «Ребенку была оказана своевременная медицинская помощь, а о случившемся сообщено в прокуратуру», — сообщили в прокуратуре.


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