Лауреатами XVII всероссийского конкурса «Инженер года» стали шесть работников Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ). Торжественное награждение состоялось в Москве.
Победителями по версии «Профессиональные инженеры» стали инженер-конструктор Наталья Шленская, начальник бюро цеха антенно-фидерных устройств Светлана Евтюнина, администратор информационной безопасности Александр Краснощеков и начальник сектора научно-конструкторского центра видеокомпьютерных технологий Владимир Эгель.
По версии «Инженерное искусство молодых» лауреатами стали Людмила Гринь — инженер-конструктор производственно-технического комплекса печатных плат и Максим Китаев — ведущий инженер-конструктор комплексного отдела систем навигации.
Победителей наградили: дипломом, сертификатом и знаком «Профессиональный инженер России», памятной медалью «Лауреат конкурса», а также занесли в реестр профессиональных инженеров России.
Кроме того, помимо наград всероссийского конкурса «Инженер года», специалисты завода неоднократно завоевывали премию Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина, премию губернатора Рязанской области «Молодой ученый года», премию имени Ревунова АО «КРЭТ», национальную премию «Золотая идея», побеждали во всероссийском конкурсе «Авиастроитель года».
«Приборный завод особое внимание уделяет подбору, адаптации и профессиональному развитию инженерно-технических кадров. Работа с будущими инженерами начинается еще на этапе вузовского обучения. Для молодых специалистов проводятся заводские научно-технические конференции, конкурс «Лучший молодой специалист», а самые талантливые и активные представляют ГРПЗ на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» и Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», — отметили на заводе.
Справка
Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.