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18:15, 9 марта 2017 161
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Сотрудник шиловского техникума подал в суд на работодателя за незаконное увольнение

Сотрудник шиловского техникума подал в суд на работодателя за незаконное увольнение

Сотрудник шиловского агротехнологического техникума подал в суд на работодателя за незаконное увольнение. Он потребовал возместить ему зарплату за время вынужденного прогула, моральную компенсацию в размере ста тысяч рублей и расходы на адвоката в размере десяти тысяч, сообщила пресс-служба Шиловского районного суда.

Истец заявил, что его уволили за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Однако ответчик не смог предоставить доказательства его проступков.

Суд решил, что приказ об увольнении является незаконным и подлежит отмене, поскольку невозможно установить, в чем конкретно заключается неисполнение работником его обязанностей. Дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора по приказу не было с этим связано.

Исковые требования удовлетворили, запись в трудовой книжке об увольнении признали недействительной и восстановили сотрудника техникума на работе. С ответчика в пользу истца взыскали зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч и судебные расходы в размере десяти тысяч.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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