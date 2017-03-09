RZN.info разыгрывает пригласительные на юбилейный концерт группы «Пикник»

В субботу, 18 марта, в концертном зале Рязанской филармонии выступит группа «Пикник». Мероприятие пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 35-летию группы. В новой программе музыканты представят как свои первые песни, так и знаменитые хиты.
Читатели RZN.info могут выиграть пригласительные билеты. Для этого необходимо правильно ответить на предложенные вопросы:
- В начале 70-х годов Эдмунд Шклярский недолгое время играл на гитаре в начинающей группе, ныне популярной и культовой не менее самого «Пикника». О каком коллективе идет речь?
- В 1995 году «Пикник» выпустил альбом «Вампирские песни», часть произведений в котором написал исполнил приглашенный музыкант. Как его зовут?
- Клавишник «Пикника» Стас Шклярский выступает также с собственным сольным проектом. Как он называется?
- На концертах «Пикника» среди многочисленных персонажей недавно появился известный композитор, ставший героем прошлого концертного тура. В юбилейном туре он вновь выйдет на сцену, чтобы сыграть безумное соло на органе. Назовите этого композитора.
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