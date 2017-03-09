Рязанские приставы оштрафовали многодетную алиментщицу

Рязанские приставы оштрафовали многодетную жительницу Касимовского района, которая не платила алименты на содержание троих детей. За год она задолжала 173 тысячи рублей, сообщила
Известно, что дочь 36-летней женщины находится у опекунов, а двое сыновей — в детском доме. Нарушительница не видится с ними, а также не имеет имущества и официального дохода.
«Многократные попытки судебного пристава-исполнителя образумить должницу ни к чему не привели. Последний визит женщины в Касимовский районный отдел судебных приставов кончился походом в суд: пристав составил три протокола об административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства — полное признание собственной вины и наличие у женщины еще одного четырехмесячного малыша — не назначил неплательщице наказания в виде обязательных работ или административного ареста. Каждый из составленных протоколов обернулся для нее административным штрафом в размере 20 тысяч рублей.