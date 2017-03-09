Рязанке из группы «Винтаж» подарили ее кукольную копию. Видео

Рязанке Анастасии Крескиной из группы «Винтаж» подарили ее кукольную копию. Об этом сообщил пермский портал «
Тряпичных кукол группе на 8 марта подарила мама одной из солисток Анастасии Казаку. Она сшила четыре куклы, напоминающие девушек, и выслала из Перми в Москву.
«Все — от шапок и платьев до рук и ног — делала моя мама. Очень здорово смотреть на себя кукольную», — поделилась Казаку. По ее словам, на создание кукол ушло около двух недель. «Это самый необычный подарок за всю историю существования нового коллектива группы „Винтаж“. Раньше нам дарили только портреты и торты с нашим изображением», — рассказала девушка.
Напомним, Анастасия Крескина из Скопинского района