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18:41, 9 марта 2017 87
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Рязанке из группы «Винтаж» подарили ее кукольную копию. Видео

Рязанке из группы «Винтаж» подарили ее кукольную копию. Видео

Рязанке Анастасии Крескиной из группы «Винтаж» подарили ее кукольную копию. Об этом сообщил пермский портал «59.ru».

Тряпичных кукол группе на 8 марта подарила мама одной из солисток Анастасии Казаку. Она сшила четыре куклы, напоминающие девушек, и выслала из Перми в Москву.

«Все — от шапок и платьев до рук и ног — делала моя мама. Очень здорово смотреть на себя кукольную», — поделилась Казаку. По ее словам, на создание кукол ушло около двух недель. «Это самый необычный подарок за всю историю существования нового коллектива группы „Винтаж“. Раньше нам дарили только портреты и торты с нашим изображением», — рассказала девушка.

Напомним, Анастасия Крескина из Скопинского района стала новой участницей группы «Винтаж» в сентябре 2016 года. Ранее она несколько лет работала в вокальной группе в Китае. В октябре 2016 года девушка снялась в откровенной фотосессии для журнала StarHit.


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