Рязанцев пригласили на фестиваль молодежной поэзии

Рязанцев пригласили на третий фестиваль молодежной поэзии «Mуza». Мероприятие пройдет 21 и 22 марта в большом конференц-зале библиотеки имени Горького, сообщили в
В первый день чтецы посоревнуются в трех номинациях: «Живое слово» (декламирование классической и современной литературы на русском языке), «Поэзия без границ» (декламирование классической и современной литературы на английском, французском и немецком языках) и «Поэтика перевода» (декламирование авторского перевода стихотворений на русский язык).
Во второй день конкурсантов ждут «Авторская поэзия» и «Поэзия — сердце мира» (чтение собственных стихотворений на иностранном языке).