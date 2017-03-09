Путин поздравил двух рязанских ветеранов с вековым юбилеем

Два рязанских ветерана отметили вековой юбилей в среду, 8 марта. Об этом сообщили на
С днем рождения участника Великой Отечественной войны Герасима Андреевича Лычкина и труженицу тыла Тамару Александровну Просвиркину поздравили начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова, представители префектуры и Совета ветеранов Железнодорожного района. Они передали ветеранам цветы, подарки и поздравления от Владимира Путина и главы администрации Олега Булекова.