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15:03, 7 марта 2017 88
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В Рязанской области до 2025 года потратят более миллиарда рублей на «Безопасные качественные дороги»

В Рязанской области до 2025 года потратят более миллиарда рублей на «Безопасные качественные дороги»

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области до 2025 года потратят более миллиарда рублей на «Безопасные качественные дороги». Регион вошел в число 34 субъектов, выбранных для реализации проекта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил сайт правительства области.

Правительство региона подписало соглашение с Федеральным дорожным агентством о развитии транспортной инфраструктуры рязанской агломерации. Она состоит из областного центра, города Новомичуринск и пяти районов — Рязанского, Рыбновского, Спасского, Пронского и части Клепиковского.

По проекту, доля соответствующих нормативному состоянию автодорог должна составить 85%. Планируется также снизить количество мест концентрации ДТП на 85%.

Уже начались конкурсы по выбору подрядчиков. Ремонтные работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий.


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