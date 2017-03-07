В Рязанской области до 2025 года потратят более миллиарда рублей на «Безопасные качественные дороги». Регион вошел в число 34 субъектов, выбранных для реализации проекта. Об этом во вторник, 7 марта,
Правительство региона подписало соглашение с Федеральным дорожным агентством о развитии транспортной инфраструктуры рязанской агломерации. Она состоит из областного центра, города Новомичуринск и пяти районов — Рязанского, Рыбновского, Спасского, Пронского и части Клепиковского.
По проекту, доля соответствующих нормативному состоянию автодорог должна составить 85%. Планируется также снизить количество мест концентрации ДТП на 85%.
Уже начались конкурсы по выбору подрядчиков. Ремонтные работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий.