В аварии в центре Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Инцидент
На месте работают сотрудники ДПС.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В аварии в центре Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Инцидент
На месте работают сотрудники ДПС.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьГосдума приняла в первом чтении поправки о запрете на нелепые имена для детей
|
cледующая новость →В рязанском агротехнологическом университете наградили школьников региона
Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.