Против бывшего главного архитектора Рязани возбудили еще одно уголовное дело за взятку

Против бывшего главного архитектора Рязани Натальи Харибутовой возбудили еще одно уголовное дело за взятку. Об этом сообщила
Харибутова обвиняется в трех случаях получения взяток в крупном размере. В ходе следствия обнаружили еще одно преступление.
Выяснилось, что за общее покровительство по службе директор одной из строительных компаний оплатил Харибутовой авиабилеты для себя и дочери из Пхукета в Тайланде в Куалу-Лумпур в Малайзии и обратно, а также в виде денег для оплаты их проживания в гостинице, всего на сумму около 150 тысяч рублей.
Напомним, по данным следствия, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес класса из Москвы в Пхукет и обратно общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине Infiniti Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт «Шереметьево» для полета на отдых, а также 14 февраля обратно из аэропорта в Рязань после возвращения из Пхукета, что также является частью взятки за общее покровительство. По данному факту
Преступления совершались при взаимодействии со службой УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с ГУЭБиПК МВД России. Наталья Харибутова покинула свой пост в середине апреля.
В данный момент обвиняемая находится под стражей.