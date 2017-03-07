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14:38, 7 марта 2017 452
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Любимов поручил продолжить проверки газового оборудования

Любимов поручил продолжить проверки газового оборудования

Николай Любимов поручил продолжить проверки газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

«Трагических ошибок, как в Осеннем переулке, в регионе больше быть не должно, а для этого надо вместе качественно и ответственно работать», — сказал врио губернатора Рязанской области.

Любимов поручил главам администраций муниципальных образований организовать эффективную работу на своих территориях. По словам врио губернатора, необходимо оказать руководителям поддержку в оформлении необходимых документов, а также вести активную беседу с населением о важности мероприятий.

«В Рязанской области проводятся внеплановые проверки газового оборудования. Эту работу необходимо активно продолжать. Повышенное внимание надо обратить на жилые дома, в которых не определена форма управления. Несмотря на все трудности проведения проверок в таких помещениях, они должны быть предметом нашей особой заботы» — отметил врио главы региона.

Любимов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить диагностике газового оборудования и состоянию вентиляционных каналов.


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