Николай Любимов поручил продолжить проверки газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает
«Трагических ошибок, как в Осеннем переулке, в регионе больше быть не должно, а для этого надо вместе качественно и ответственно работать», — сказал врио губернатора Рязанской области.
Любимов поручил главам администраций муниципальных образований организовать эффективную работу на своих территориях. По словам врио губернатора, необходимо оказать руководителям поддержку в оформлении необходимых документов, а также вести активную беседу с населением о важности мероприятий.
«В Рязанской области проводятся внеплановые проверки газового оборудования. Эту работу необходимо активно продолжать. Повышенное внимание надо обратить на жилые дома, в которых не определена форма управления. Несмотря на все трудности проведения проверок в таких помещениях, они должны быть предметом нашей особой заботы» — отметил врио главы региона.
Любимов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить диагностике газового оборудования и состоянию вентиляционных каналов.