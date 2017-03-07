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15:50, 7 марта 2017 332
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Цветы, комплименты и улыбки. Рязанок поздравили с 8 марта праздничным концертом

Цветы, комплименты и улыбки. Рязанок поздравили с 8 марта праздничным концертом

Рязанок поздравили с 8 марта праздничным концертом. Он прошел во вторник, 7 марта, в зале областной филармонии.

Празднование началось еще на улице. Врио губернатора Николай Любимов вместе с активистами раздавал тюльпаны рязанкам и участвовал в акции с волонтерами. В фойе филармонии была организована женская фотовыставка Евгения Каширина.

Николай Любимов посетил праздничный концерт вместе со своей супругой. Также в нем приняли участие председатель облдумы Аркадий Фомин, зампред областного правительства Владимир Трушкин, глава администрации Олег Булеков.

Николай Любимов поздравил рязанок с Международным женским днем и пожелал побольше цветов, комплиментов и улыбок.

«Это особенный праздник, ведь в этот день мужчины могут публично выразить слова признательности и восхищения, поблагодарить за заботу, поддержку и любовь, которую вы нам дарите, — заявил врио губернатора. — Самое главное, для меня как главы региона, чтобы ваши семьи чувствовали себя комфортно и каждая из вас могла спокойно работать, воспитывать детей, быть уверенной в будущем».

Он отметил, что в регионе многое сделано для укрепления семейных ценностей, эффективной поддержки материнства и детства, решения демографических проблем. Любимов пообещал сделать так, чтобы работа в этих направлениях не только продолжалась, но и была усилена.

«Женщина — это хранительница семейного очага, любящая мама и жена. И я с большим уважением отношусь к дамам, которые, поддерживая порядок в домашних делах, успевают добиться немалых успехов в профессии, общественной деятельности и творчестве», — сообщил он

Любимов подчеркнул, что рязанские женщины принимают активное участие в самых разных сферах жизни региона, занимают руководящие посты, имеют твердую гражданскую позицию и добросовестно трудятся.


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