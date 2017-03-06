Без повестки. Эксперты оценили первые итоги работы Любимова

Фонд «
Эксперты оценили как «высокие» эффект от замены, продемонстрированную федеральную поддержку и опору на команду предшественника. Комфортность восприятия элитами и публичность признали средней, адаптированность к местной повестке — низкой.
Отдельно отмечается, что за три недели политик отметился 22 публичными действиями и стал героем 13 материалов федеральных СМИ.
Также в фонде заметили, что Любимов «действует в подчеркнуто диалоговом режиме, провозгласив в качестве приоритета выслушивание всех точек зрения и ориентируясь на наработки из собственного муниципального опыта». Кроме того, он оказался единственным из февральских новичков, подчеркнуто взаимодействующим с предшественником.
Напомним Николай Любимов сменил Олега Ковалева 14 февраля.