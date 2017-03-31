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9:38, 31 марта 2017 491
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Водителям запретили пристегивать документы к салону машин

Водителям запретили пристегивать документы к салону машин

Фото: Pixabay.com

Верховный суд запретил водителям пристегивать документы к салону машин. Этот запрет появится в новом регламенте МВД по общению инспекторов ДПС с водителями, пишет газета «Коммерсантъ».

Сотрудники полиции смогут штрафовать и арестовывать водителей в случае, если они передали документы с «какими-либо предметами» или «удерживающими устройствами». Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила, что обычно водители идут на эту меру вынужденно.

«Водители поступают так, как правило, в целях защиты, чтобы исключить злоупотребления. Потому что инспекторы порой просто уходят с документами в патрульную машину, иногда не объяснив сути нарушения и не дав возможности водителю заявить ходатайство, например, о вызове защитника. Потом водитель получает обратно свои документы уже вместе с постановлением», — рассказала Соловьева.

По ее словам, с юридической точки зрения подобные решения судов «не очень мотивированы», ведь формально водитель может передать инспектору документы.


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