Вместе с миллионным штрафом уничтожитель лип на Московском шоссе получил условный срок

Рязанца, сломавшего 16 молодых лип на Московском шоссе, наряду с миллионным штрафом приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Это указано на сайте
Молодого человека признали виновным в повреждении деревьев до степени прекращения роста в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Он сам полностью признал вино и попросил не проводить разбирательство. Суд признал раскаяние, а также явку с повинной, активное содействие расследованию и наличие маленького ребенка смягчающими обстоятельствами.
Также подсудимый в полном объеме признал исковые требования администрации Рязани, которая потребовала компенсировать в бюджет 945 тысяч 245 рублей. Суд постановил
По данным полиции, молодой человек, будучи нетрезвым, сломал все деревья на аллее у ТРЦ «Премьер»