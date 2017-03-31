Владислав Фролов и Олег Булеков поздравили рязанского митрополита с днем рождения

В пятницу, 31 марта, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил свой день рождения.
Поздравить его пришли глава Рязани Владислав Фролов и глава городской администрации Олег Булеков.
«Вы избрали для себя тернистый путь служения Богу и людям, требующий силы воли, смирения и милосердия. Благодарю вас за то, что вашими трудами и молитвами продолжается возрождение духовных ценностей нашего народа. К вам рязанцы идут за поддержкой и опорой, и для всех у Вас находятся слова утешения», — отметил в поздравлении Владислав Фролов.
Гости пожелали митрополиту здоровья, мудрости, терпения и новых добрых дел на пользу Рязанского края. В беседе за чашкой чая Владислав Фролов и Олег Булеков обсудили с митрополитом Марком вопросы возрождения духовных ценностей и нравственного воспитания молодежи.