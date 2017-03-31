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14:03, 31 марта 2017 440
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В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

Фото: Pixabay.com

В выходные, 1 и 2 апреля, рязанских водителей проверят на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД проведут масштабную операцию «Нетрезвый водитель». За пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, ему грозит уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.


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В выходные рязанских водителей проверят на трезвость
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4 часа назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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