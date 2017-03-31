Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:31, 31 марта 2017 169

В шести районных домах культуры проведут капремонт — Елена Митина

В шести районных домах культуры проведут капремонт — Елена Митина

В среду, 29 марта, депутат Госдумы ФС России Елена Митина посетила Михайловский район, об этом сообщили на сайте регионального отделения «Единой России». Она побывала в местном Доме культуры поселка Октябрьский и встретилась с жителями. Основной темой обсуждения стал предстоящий капитальный ремонт учреждения культуры.

Депутат рассказала, что в 2017 году стартовал новый проект партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». С его помощью будут проведены ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, клубов, расположенных в сельских населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете выделено 1,4 миллиарда рублей.

«На ремонт Октябрьского Дома культуры из бюджетов всех уровней будет выделено порядка 6,8 миллионов рублей. На эти средства будут отремонтированы фойе, зрительный, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий боксом, методические кабинеты, танцкласс», — отметила Митина.

Также она отметила, что во время предвыборной кампании она неоднократно слышала от жителей региона просьбы о необходимости ремонта местных учреждений культуры.

«Как правило, это единственное место, где люди могут собраться, проводить праздники, организовать досуг для детей и взрослых. Поэтому партия „Единая Россия“ решила запустить данный проект, реализация которого рассчитана на три года», — рассказала Елена Митина.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
10:31, 31 марта 2017
В шести районных домах культуры проведут капремонт — Елена Митина
9:41, 31 марта 2017
В Госдуму внесли проект о запрете ночной продажи чистящих средств
8:28, 31 марта 2017
Федоткин опроверг информацию о едином кандидате в губернаторы
18:46, 30 марта 2017
В шиловской больнице Любимову показали барокамеры и кабинет отказа от курения. Фото
18:19, 30 марта 2017
«Прямая линия» с Путиным пройдет позже обычного
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 47 439
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 38 176
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 31 298
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 738
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 23 345
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 31
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум