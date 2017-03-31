В среду, 29 марта, депутат Госдумы ФС России Елена Митина посетила Михайловский район, об этом сообщили на
Депутат рассказала, что в 2017 году стартовал новый проект партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». С его помощью будут проведены ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, клубов, расположенных в сельских населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете выделено 1,4 миллиарда рублей.
«На ремонт Октябрьского Дома культуры из бюджетов всех уровней будет выделено порядка 6,8 миллионов рублей. На эти средства будут отремонтированы фойе, зрительный, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий боксом, методические кабинеты, танцкласс», — отметила Митина.
Также она отметила, что во время предвыборной кампании она неоднократно слышала от жителей региона просьбы о необходимости ремонта местных учреждений культуры.
«Как правило, это единственное место, где люди могут собраться, проводить праздники, организовать досуг для детей и взрослых. Поэтому партия „Единая Россия“ решила запустить данный проект, реализация которого рассчитана на три года», — рассказала Елена Митина.