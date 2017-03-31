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15:31, 31 марта 2017 37

В Рязани появится такси международного уровня

В Рязани появится такси международного уровня

С 1 апреля в Рязани стартует официальный запуск нового международного сервиса — «Gett Taxi».

«Gett Taxi» отличается от других служб заказов такси щепетильным подходом к выбору автомобилей и их водителей: заказчику будет подаваться автомобиль чистый не только снаружи, но и внутри. В таксопарке представлены иномарки и всего две модели отечественных автомобилей — Lada XRay и Lada Vesta. Попробовать заказать новое такси уже сегодня может любой желающий.

Также «Gett Taxi» дарит всем новым пользователям скидку 100 рублей на первую поездку. Для получения бонуса необходимо скачать приложение Gett в AppStore или GoogleMarket, установить его на свой смартфон, в разделе «Промо-код» приложения ввести код Gett62 и выбрать оплату картой для своего первого заказа.


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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