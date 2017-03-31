В Рязани открылся первый магазин новой торговой сети

В пятницу, 31 марта, в Рязани открылся первый магазин торговой сети «Фасоль» по одноименной франчайзинговой программе при содействии компании «Метро Кэш энд Керри». Об этом
По информации руководителя проекта, в ближайшей перспективе в Рязани появится еще несколько магазинов шаговой доступности под брендом «Фасоль».
Отмечается, что основой целью франчайзинговой программы стала поддержка независимых предпринимателей, развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и решение вопроса занятости предпринимательства в Рязани.