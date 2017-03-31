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17:44, 31 марта 2017 336
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В Рязани открылся первый магазин новой торговой сети

В Рязани открылся первый магазин новой торговой сети

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 31 марта, в Рязани открылся первый магазин торговой сети «Фасоль» по одноименной франчайзинговой программе при содействии компании «Метро Кэш энд Керри». Об этом сообщил сайт администрации города.

По информации руководителя проекта, в ближайшей перспективе в Рязани появится еще несколько магазинов шаговой доступности под брендом «Фасоль».

Отмечается, что основой целью франчайзинговой программы стала поддержка независимых предпринимателей, развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и решение вопроса занятости предпринимательства в Рязани.


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7 часов назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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