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13:00, 31 марта 2017 553
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В Рязани открылась фотовыставка Евгения Каширина

В Рязани открылась фотовыставка Евгения Каширина

Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

Во вторник, 28 марта, в вестибюле городской администрации открылась выставка фотографий Евгения Каширина «Рязань и рязанцы». В экспозиции собрано 26 работ, рассказывающих о жизни города в конце прошлого века. Наш город и его жители всегда были основной темой творчества Евгения Николаевича и по его работам можно видеть как и чем жила Рязань в разные годы.

«Тема жизни рязанцев конца прошлого — начала нынешнего века проходит через все творчество Евгения Николаевича», — отметил на открытии выставки фотохудожник Андрей Карев. — «Главное отличие Каширина от всех других в том, что он любил людей. И в этом был его талант. Он мог пойти на съемку и вернуться с совершенно потрясающими кадрами только потому, что все пропускал через свое видение человека, свою любовь к людям. Эта выставка — часть его альбома „Рязань и рязанцы“ — последнее, что успел подготовить Евгений Николаевич».

Выставка организована музейно-выставочным центром «Фотодом». Это первый официальный проект Центра, приуроченный к юридической регистрации недавно созданной организации.

Выставка работает по будням с 9:00 до 18:00 в здании городской администрации по адресу улица Радищева, 28. Вход свободный.

Более подробную информацию читайте в разделе «Публикации».


Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

© RZN.info

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2 часа назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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