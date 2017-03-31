В Рязани открылась фотовыставка Евгения Каширина

Во вторник, 28 марта, в вестибюле городской администрации открылась выставка фотографий Евгения Каширина «Рязань и рязанцы». В экспозиции собрано 26 работ, рассказывающих о жизни города в конце прошлого века. Наш город и его жители всегда были основной темой творчества Евгения Николаевича и по его работам можно видеть как и чем жила Рязань в разные годы.
«Тема жизни рязанцев конца прошлого — начала нынешнего века проходит через все творчество Евгения Николаевича», — отметил на открытии выставки фотохудожник Андрей Карев. — «Главное отличие Каширина от всех других в том, что он любил людей. И в этом был его талант. Он мог пойти на съемку и вернуться с совершенно потрясающими кадрами только потому, что все пропускал через свое видение человека, свою любовь к людям. Эта выставка — часть его альбома „Рязань и рязанцы“ — последнее, что успел подготовить Евгений Николаевич».
Выставка организована музейно-выставочным центром «Фотодом». Это первый официальный проект Центра, приуроченный к юридической регистрации недавно созданной организации.
Выставка работает по будням с 9:00 до 18:00 в здании городской администрации по адресу улица Радищева, 28. Вход свободный.
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