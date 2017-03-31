В Рязани осудили девятерых наркоторговцев, двое из которых являются гражданами Украины. Об этом
Злоумышленники распространяли в Рязани наркотики через интернет и так называемые тайники-закладки. Четверо их них были участниками преступной организации.
Среди подсудимых были супруги, имеющие троих малолетних детей. Один из подсудимых несколько лет назад был заместителем рязанского лидера партии «Свобода и народовластие», другой — получил специальность учителя истории и английского языка в Рязанском госуниверситете. Отмечается, что еще один подсудимый завершал обучение в Рязанском агротехнологическом университете.
Все подсудимые к уголовной ответственности привлекались впервые. Каждому из них назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Многодетной матери суд предоставил отсрочку от отбывания наказания до достижения ее младшим ребенком возраста 14 лет. Подсудимому, который совершил преступления в возрасте 18 лет под влиянием старших по возрасту, назначили наказание с испытательным сроком 3 года, с возложением в числе прочего обязанности на протяжении всего испытательного срока в ночное время находится по месту жительства.
Остальные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.