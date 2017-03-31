В отношении рязанских дорожников возбудили еще одно уголовное дело за взятку машиной

В отношении экс-гендиректора ОАО «Рязаньавтодор», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), чиновника рязанского минтранса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). и директора Скопинского ДРСУ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), возбудили еще одно уголовное дело за взятку. Об этом сообщила
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 годы замначальника одного из отделов минтранса Рязанской области получил через посредника от бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» взятку в виде: машины с водителем, оплаченным бензином, содержанием и ремонтом автомобиля на сумму более двух миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.