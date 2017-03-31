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10:09, 31 марта 2017 279
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В Москве рязанца задержали за кражу зеркал с машины

В Москве рязанца задержали за кражу зеркал с машины

В Москве рязанца задержали за кражу зеркал с машины. Об этом сообщил сайт управы района Строгино города Москвы.

28-летнего мужчину подозревают в краже зеркал заднего вида с автомобиля, припаркованного на улице Кулакова. Полицейские задержали его в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Собственными признательными показаниями и материалами дела 28-летний задержанный полностью изобличен в совершении кражи, — сообщил источник в УВД по СЗАО. — Ущерб составил 50 тысяч рублей».

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении рязанца избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.


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