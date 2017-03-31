Серые журавли начали возвращаться в Рязанскую область после зимы. Фото

Серые журавли начали возвращаться в Рязанскую область после зимовки в теплых странах. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.
В окрестностях Окского заповедника первые серые журавли замечены еще в марте.
Из 15 серых журавлей, помеченных кольцами и современными GPS-трекерами с GSM передатчиками за два прошедших года, лишь четыре птицы предпочли зимовать в Турции и еще две, пролетев 2,5 тысячи километров до Израиля, продолжили свое путешествие еще на 2,5 тысячи километров до Эфиопии. Все остальные примкнули к сородичам в долине ера Хула.
Радиопередатчики использовались сотрудниками заповедника для изучения миграции птиц. Благодаря этой технологии специалисты могут также наблюдать за образом жизни журавлей.
К примеру, выяснилось, что кроме серых журавлей в долине Хула зимуют около 200 видов птиц, бродят кабаны, шакалы, дикие камышовые коты, успешно обживаются нутрии. Из хищников для журавлей представляют опасность в основном камышовые коты, если кто-то из молодых птиц ненароком подойдет близко к зарослям тростника.
Изучение миграции серых журавлей продолжается, сигналы от некоторых из них уже зарегистрированы на пути к местам гнездования.