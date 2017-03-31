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20:01, 31 марта 2017 377
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Серые журавли начали возвращаться в Рязанскую область после зимы. Фото

Серые журавли начали возвращаться в Рязанскую область после зимы. Фото

Серые журавли начали возвращаться в Рязанскую область после зимовки в теплых странах. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

В окрестностях Окского заповедника первые серые журавли замечены еще в марте.

Из 15 серых журавлей, помеченных кольцами и современными GPS-трекерами с GSM передатчиками за два прошедших года, лишь четыре птицы предпочли зимовать в Турции и еще две, пролетев 2,5 тысячи километров до Израиля, продолжили свое путешествие еще на 2,5 тысячи километров до Эфиопии. Все остальные примкнули к сородичам в долине ера Хула.

Радиопередатчики использовались сотрудниками заповедника для изучения миграции птиц. Благодаря этой технологии специалисты могут также наблюдать за образом жизни журавлей.

К примеру, выяснилось, что кроме серых журавлей в долине Хула зимуют около 200 видов птиц, бродят кабаны, шакалы, дикие камышовые коты, успешно обживаются нутрии. Из хищников для журавлей представляют опасность в основном камышовые коты, если кто-то из молодых птиц ненароком подойдет близко к зарослям тростника.

Изучение миграции серых журавлей продолжается, сигналы от некоторых из них уже зарегистрированы на пути к местам гнездования.


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

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