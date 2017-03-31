Рязанский приборный завод предложил выпускникам работу на предприятии

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) встретились со студентами профильных вузов. Ярмарки вакансий прошли в РГРТУ и Рязанском «Политехе».
Студентам и выпускникам рассказали об имеющихся на заводе инженерных и рабочих вакансиях, подробно проконсультировали по выбранным специальностям. Также сообщили о кадровой и социальной политике предприятия, о перспективах личностного и карьерного роста молодых работников.
«Каждый студент, получивший базовые знания высшей технической школы и желающий построить свою профессиональную карьеру инженера оборонной отрасли промышленности, рассматривается в качестве потенциального работника нашего завода. Наша главная задача — заинтересовать молодежь, помочь ей определиться со специализацией и сделать правильный выбор места будущей работы», — отметил директор по безопасности и персоналу ГРПЗ Владимир Черепов.
Кроме того, завод проводит большую профориентационную работу в высших учебных заведениях, организует на своей базе все виды практик для студентов и защиту выпускных квалификационных работ бакалавров, участвует в программах целевого обучения и целевой контрактной подготовки.
На ГРПЗ хорошо востребованы выпускники технических специальностей. Например, ежегодно на заводе проходят практику порядка 300 студентов и трудоустраиваются около 100 выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета разных лет выпуска.
Справка
ГРПЗ является ведущим производителем сложной радиоэлектронной продукции и крупнейшим работодателем Рязанской области. Сегодня на нем работают свыше 2100 молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. Это почти 32% от общей численности персонала.