Рязанский бизнес получил полезные знания по налогообложению

В среду, 29 марта, в Прио-Внешторгбанке прошел первый в этом году семинар для предпринимателей «Системы налогообложения в России, их различия, плюсы и минусы», который провел глава компании «Профит» Андрей Жильцов. Подобные мероприятия банк, выполняющий роль центра компетенций, проводит постоянно, а запись на них для рязанских предпринимателей остается свободной.
Участники семинара узнали о том, какими особенностями обладает общая для экономики России система налогообложения, чем отличаются от нее системы специальные — упрощенная (УСН), рассчитываемая по двум схемам, и система единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с вариантом оформления патента.
Каждый вариант сопровождался практическими расчетами налоговых затрат при разных видах деятельности. В завершение семинара предприниматели могли задать вопросы, ответы на которые также носили характер практических советов.
Организуя семинары по актуальным для рязанского бизнеса вопросам, Прио-Внешторгбанк помогает своим клиентам — рязанским предпринимателям — повысить компетентность и шансы в конкурентной борьбе.
Более подробную информацию читайте в разделе «