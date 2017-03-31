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15:27, 31 марта 2017 99
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Рязанская полиция задержала грабителей косметического салона. Видео

Рязанская полиция задержала грабителей косметического салона. Видео

Рязанская полиция задержала грабителей косметического салона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району задержали двух злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении.

В полицию поступило сообщение о нападении на квартиру в городе Рязани. По словам 42-летней рязанки, к ней в квартиру вошли двое незнакомцев, которые, угрожая электрошокером ей и двум ее приятельницам, похитили 10 тысяч рублей, два сотовых телефона и золотую цепочку.

На место немедленно выехали сотрудники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что пострадавшая рязанка оказывала на дому услуги по маникюру и рассказывала о своих работах в соцсетях. В тот день у нее в гостях была одна из клиенток. Косметические услуги были закончены и девушка собиралась домой, когда в квартиру позвонили двое мужчин. Ранее они по телефону, указанному на страничке мастера в соцсети, назначили время визита для маникюра, поэтому хозяйка без страха им открыла.

Незнакомцы вошли в квартиру и, собрав девушек в одной комнате, угрожая электрошокером, потребовали деньги и украшения. При этом один из злоумышленников остался у двери и, когда в квартиру зашла родственница хозяйки, сразу же взял ее в оборот. Похитив 18 тысяч рублей, два сотовых телефона и сорвав у одной из девушек с шеи золотую цепочку, нападавшие попытались скрыться.

Девушки решили их преследовать, на лестничной клетке догнали одного злоумышленника и постарались его задержать, но мужчина отбился и, потеряв в спешке ботинки, босиком выбежал на улицу. Там злоумышленники прыгнули в автомобиль и скрылись. Одна из пострадавших успела сфотографировать машину нападавших на сотовый телефон, который утаила от налетчиков.

Оперативники уголовного розыска, проанализировав картину преступления, предположили, что разбойное нападение совершили не жители Рязани, а приезжие «гастролеры». На фотографии машины злоумышленников не было видно номера, но угадывалась марка и цвет. Отсмотрев записи видеокамер, установленных на автодорогах на въезде в Рязань, оперативники получили фотоснимок схожей машины, где за лобовым стеклом сидел мужчина, внешне похожий на одного из нападавших. Пострадавшие рязанки опознали злоумышленника.

Установив марку автомобиля и личность владельца, оперативники уголовного розыска выяснили, что к разбойному нападению причастны двое жителей Подмосковья — граждане стран ближнего зарубежья. Злоумышленники, буквально, ушли в подполье — прятались в подвале, но полицейские разыскали и задержали 28-летнего жителя Подмосковья и его 44-летнего приятеля, который ранее был судим у себя на родине и находился на территории страны незаконно.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет. Злоумышленников взяли под стражу.


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