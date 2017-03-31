Рязанцам предложили написать «Тотальный диктант». Ежегодная акция пройдет в городе в субботу, 8 апреля. Она начнется в 14:00 в библиотеке им. Горького.
В Рязани «Тотальный диктант» проведут в третий раз. Инициаторами его проведения выступили Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького и Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Автором текста для диктанта в этом году
Всех желающих проверить свою грамотность просят
В рамках подготовки к акции «Тотальный диктант» в пятницу, 31 марта, в 18:30 в малом конференц-зале библиотеки проведут бесплатную консультацию по русскому языку.
Вопросы участия в акции «Тотальный диктант» можно обсудить с координатором проекта в Рязани Надеждой Выропаевой по электронной почте
Ожидается, что в акции примут участие около 200 рязанцев.