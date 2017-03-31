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12:07, 31 марта 2017 117
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Рязанцам предложили написать «Тотальный диктант»

Рязанцам предложили написать «Тотальный диктант»

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили написать «Тотальный диктант». Ежегодная акция пройдет в городе в субботу, 8 апреля. Она начнется в 14:00 в библиотеке им. Горького.

В Рязани «Тотальный диктант» проведут в третий раз. Инициаторами его проведения выступили Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького и Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».

Автором текста для диктанта в этом году стал известный российский писатель, лауреат премии «Большая книга» Леонид Юзефович.

Всех желающих проверить свою грамотность просят зарегистрироваться на сайте проекта. Все желающие смогут написать диктант онлайн на сайте. Участники онлайн-трансляции напишут текст прямо в браузере и сразу же увидят результат: при нажатии кнопки «Проверить» под текстом появится оценка.

В рамках подготовки к акции «Тотальный диктант» в пятницу, 31 марта, в 18:30 в малом конференц-зале библиотеки проведут бесплатную консультацию по русскому языку.

Вопросы участия в акции «Тотальный диктант» можно обсудить с координатором проекта в Рязани Надеждой Выропаевой по электронной почте osmb-n@yandex.ru, а также по телефонам: +7 (961) 009-54-60, 77-81-02.

Ожидается, что в акции примут участие около 200 рязанцев.


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