Около гипермаркета «Глобус» образовалась пробка из-за аварии. Об этом сообщили пользователи группы «
«Пробка от „Глобуса“ в сторону Дядьково. Авария», — написал автор записи.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото
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Около гипермаркета «Глобус» образовалась пробка из-за аварии. Об этом сообщили пользователи группы «
«Пробка от „Глобуса“ в сторону Дядьково. Авария», — написал автор записи.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото
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29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.