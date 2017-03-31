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18:12, 31 марта 2017 166
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Около гипермаркета «Глобус» образовалась пробка из-за аварии

Около гипермаркета «Глобус» образовалась пробка из-за аварии

Около гипермаркета «Глобус» образовалась пробка из-за аварии. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

«Пробка от „Глобуса“ в сторону Дядьково. Авария», — написал автор записи.

Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото Екатерины Макаровой


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7 часов назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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