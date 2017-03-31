Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:51, 31 марта 2017 228
 0    0

Мальчику из Касимова вновь помогли в медицинском проекте на телеканале «Ю»

Мальчику из Касимова вновь помогли в медицинском проекте на телеканале «Ю»

Двухлетнего мальчика из Касимова Андрею Синтенкову, лечение которого проходило в медицинском телепроекте «Спасите моего ребенка», вновь показали в телепрограмме. Выпуск шоу вышел в эфир в пятницу, 31 марта.

Врачи диагностировали ребенку гидроцефалию. Мальчик перенес пять операций и 16 наркозов. Каждые полгода ему требуется новая операция. Семья Андрея обратилась в проект за бесплатной медицинской помощью.

По рекомендации врача проекта родители привезли Андрюшу на консультацию в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Малышу провели операцию по установке шунтирующей системы. Спустя несколько дней ребенка выписали.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:51, 31 марта 2017
Мальчику из Касимова вновь помогли в медицинском проекте на телеканале «Ю»
21:23, 31 марта 2017
В Туле трое мужчин держали женщину в подвале три недели
20:59, 31 марта 2017
Саратовец предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки полтора млн рублей
20:40, 31 марта 2017
Евгения Евтушенко госпитализировали в США в тяжелом состоянии
19:28, 31 марта 2017
Рязанцы пожаловались на нашествие мышей в доме на улице Зубковой. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 47 917
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:12, 20 марта 2017 31 595
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 975
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 23 774
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 32
14:49, 24 марта 2017 20 515
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 5
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум