Мальчику из Касимова вновь помогли в медицинском проекте на телеканале «Ю»

Двухлетнего мальчика из Касимова Андрею Синтенкову, лечение которого проходило в медицинском телепроекте «Спасите моего ребенка», вновь показали в телепрограмме. Выпуск шоу вышел в эфир в пятницу, 31 марта.
Врачи диагностировали ребенку гидроцефалию. Мальчик перенес пять операций и 16 наркозов. Каждые полгода ему требуется новая операция. Семья Андрея обратилась в проект за бесплатной медицинской помощью.
По рекомендации врача проекта родители привезли Андрюшу на консультацию в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Малышу провели операцию по установке шунтирующей системы. Спустя несколько дней ребенка выписали.