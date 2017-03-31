Из Рязани выдворили восемь иностранцев. Видео

Из Рязани выдворили восемь граждан стран Средней Азии. Об этом в пятницу, 31 марта,
Иностранцев выслали из страны из-за неоднократного нарушения миграционного законодательства. Под охраной нарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области отправили в столичный аэропорт.
Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просят обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам: 25-52-97 и 51-38-18.