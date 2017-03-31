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18:37, 31 марта 2017 275
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Из Рязани выдворили восемь иностранцев. Видео

Из Рязани выдворили восемь иностранцев. Видео

Из Рязани выдворили восемь граждан стран Средней Азии. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Иностранцев выслали из страны из-за неоднократного нарушения миграционного законодательства. Под охраной нарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области отправили в столичный аэропорт.

Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просят обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам: 25-52-97 и 51-38-18.


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