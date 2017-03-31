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8:03, 31 марта 2017 273
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«И жили они долго и счастливо». Рязанцы смогут увидеть картины известной белорусской художницы

«И жили они долго и счастливо». Рязанцы смогут увидеть картины известной белорусской художницы

Рязанцы смогут увидеть картины известной белорусской художницы Анны Силивончик. Выставка живописи «И жили они долго и счастливо» откроется в галерее «Переулок счастья» в воскресенье, 2 апреля, в 16:00.

Анна Сильвончик проиллюстрировала около пятнадцати книг. Художница сотрудничает с модными брендами, проводит мастер-классы. Она организовала более сорока персональных выставок в разных городах и странах. В 2009 году Сильвончик наградили медалью «Талант и призвание» международного альянса «Миротворец». Ее работы находятся в Национальном музее Республики Беларусь, музее современного искусства (Минск), музее современного русского искусства (Джерси Сити, США), фондах Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Елабужском государственном музее-заповеднике (Елабуга, Россия), музее современного искусства (Пярну, Эстония), а также в частных коллекциях в Белоруссии, России, Франции, США, Японии, Израиле, Италии, Германии и Польши.

Основные темы творчества белорусской художницы — отношения мужчины и женщины, мифология и фольклор.

«Работы проникнутые восторженным отношением к жизни и легкой иронией, рождают лавину ассоциаций и эмоций, насыщены множеством деталей и скрытых смыслов. Герои Анны Силивончик смешные и трогательные, со сложными и противоречивыми характерами, романтики и мечтатели смотрят на мир через волшебные розовые очки и живут в выдуманных ими же самими удивительных мирах. Каждая картина художницы это целая история с неожиданными поворотами, конец которой зрителю предлагается додумать самостоятельно. Как правило, все они завершаются непременным «И жили они долго и счастливо»., — отмечают организаторы выставки.

Выставка продлится до 15 мая. Адрес: улица Соборная, дом №10.

Часы работы: с 11:00 до 19:00. Понедельник — выходной день.


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