Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин опроверг информацию о едином кандидате в губернаторы. Об этом сообщил
«Все это ложь! У нас в Рязанском областном отделении КПРФ достаточно и профессионалов, и хозяйственников, и ученых, и людей с большим опытом работ. Людей, достойных быть выдвинутыми на любые должности. Поэтому на выборы губернаторы Рязанской области мы идем в союзе с близкими по духу нам организациями и движениями, по договоренности с которыми будем выдвигать своего кандидата в губернаторы от КПРФ», — заявил Федоткин.
Вопрос выдвижения кандидата решат на конференции. Предварительной датой ее проведения назначили 8 апреля.
Фото сайта рязанского отделения КПРФ