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8:28, 31 марта 2017 233
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Федоткин опроверг информацию о едином кандидате в губернаторы

Федоткин опроверг информацию о едином кандидате в губернаторы

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин опроверг информацию о едином кандидате в губернаторы. Об этом сообщил сайт рязанского отделения партии.

«Все это ложь! У нас в Рязанском областном отделении КПРФ достаточно и профессионалов, и хозяйственников, и ученых, и людей с большим опытом работ. Людей, достойных быть выдвинутыми на любые должности. Поэтому на выборы губернаторы Рязанской области мы идем в союзе с близкими по духу нам организациями и движениями, по договоренности с которыми будем выдвигать своего кандидата в губернаторы от КПРФ», — заявил Федоткин.

Вопрос выдвижения кандидата решат на конференции. Предварительной датой ее проведения назначили 8 апреля.

Фото сайта рязанского отделения КПРФ


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